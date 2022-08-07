7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، على رأسها تولى البرازيلى ميكالى مديرا فنيا للمنتخب الأولمبى، ووصل كلاتنبرج إلى مصر لتولى تطوير التحكيم، بالاضافة إلى ترقب الأهلى وصول 500 ألف دولار من النجم الساحلى .

رسميا.. البرازيلى ميكالى مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبى

أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، ليتولى قيادة المنتخب الأوليمبي المصري. وأنهى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي اليوم الأحد، ليبدأ مهمته بشكل رسمي.

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

يعود محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسي خلال مواجهة مصر المقاصة، لتعويض غياب إمام عاشور عن اللقاء بسبب الإيقاف لحصوله علي بطاقة حمراء في مواجهة الجونة.

كلاتنبرج يصل القاهرة لبدء عمله في تطوير التحكيم المصري

أعلن اتحاد الكرة عن وصول الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة، لبدء عمله مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير التحكيم المصري.

الأهلى يترقب الحصول على 500 ألف دولار من النجم الساحلى.. اعرف التفاصيل

يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على 500 ألف دولار من نادي النجم الساحلي التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة عبارة عن القسط الثاني من مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي. يتوجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إلى تنزانيا غداً لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعض القرارات المهمة التى تخص مصلحة الكرة الأفريقية، ومن بينها أمور تخص بطولة دوري أبطال أفريقيا وعودة نظامها القديم، وكذلك مناقشة زيادة جوائز بطولات أفريقيا بخلاف مناقشة الاعتماد على تقنية الفار في جميع المباريات الرسمية ببطولات أفريقيا.