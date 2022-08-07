شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الوفود المشاركة فى البطولة العربية للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر اليوم وفود الدول المشاركة فى البطولة العربية لشباب الملاكمة التى اختتمت فى مصر بالمركز الأوليمبى مساء السبت. وشارك فى البطولة دول تونس والمغرب والجزائر وليبيا وقطر والإمارات، والسعودية ولبنان والبحرين والأردن وسوريا ومصر وفلسطين.

وحصدت مصر خلال المنافسات 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين وجاءت ذهبيات الفراعنة عن طريق أدهم علي حسين وزن 48 كجم و عبدالله سعيد وزن 54 كجم و أحمد عبد الحفيظ وزن 60 كجم وأحمد عبد الموجود وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 67 كجم وتميم نعيم وزن 86 كجم وعمر خالد وزن 92 كجم وحازم نادر وزن + 92 كجم.

بينما حصد الفضيتين كل من: محمد مبروك وزن 75 كجم ومحمود سالم فى وزن 80 كجم، بينما حصد البرونزيتين فارس فؤاد وزن 75 كجم ومحمد أحمد الأحمر وزن 71 كجم.