بيكنباور عن فوز بايرن الكاسح: ليفاندوفسكي ماضي ولم أر هذه المتعة منذ فترة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

أشاد فرانتس بيكنباور بأداء فريق بايرن ميونخ في أول مباراة له في الموسم الجديد من الدوري الألماني أمام اينتراخت فرانكفورت، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بستة أهداف مقابل هدف مساء أول أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن القيصر قوله:" لا أريد أن أهنئ باللقب لكني لم أر مثل هذه المتعة ومثل هذا الأداء منذ فترة طويلة".

وأضاف بيكنباور أن نجاحات نجم خط الهجوم روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن بايرن إلى برشلونة " هي الماضي، وهذا الفريق هو المستقبل".

يذكر أن بيكنباور المحترف السابق في بايرن ميونخ هو واحد من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم وفاز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم عام 1974 لاعبا وعام 1990 مدربا ثم تولى رئاسة النادي البافاري على مدار فترة طويلة.

وكان فريق بايرن بقيادة وافده الجديد ساديو ماني سيطر على اللقاء مع فرانكفورت، كما قدم الفريق عرضا مبهرا في بعض فترات لقاء كأس السوبر أمام لايبزج قبل نحو أسبوع وفاز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.