مصطفى محمد يشارك بديلًا في تعادل نانت بافتتاحية الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد في تعادل فريقه نانت سلبيًا أمام فريق آنجيه، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر الدوري الفرنسي.

وبدأ لاعب الزمالك السابق المباراة من على مقاعد البدلاء، قبل أن يقوم المدرب بإشراكه عند الدقيقة 70 من عمر المباراة، وقتما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وتمكن نانت من إضافة أول نقطة برصيده هذا الموسم بعد التعادل السلبي، وكان الفريق قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 55 نقطة، لكنه نجح في تحقيق لقب كأس فرنسا.

وكان مصطفى محمد، قد سجل ظهوره الرسمي الأول مع نانت، كبديل، خلال مباراة كأس السوبر الفرنسي، التي جمعت فريقه بباريس سان جيرمان، وانتهت بفوز أمراء باريس برباعية نظيفة.

وكان نانت قد ضم مصطفى محمد بعقد إعارة لمدة موسم واحد مقابل 250 ألف يورو مع شرط أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.