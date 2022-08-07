كلاتنبرج: مهمتي تبدأ مع بداية الموسم الجديد.. ووضعت الخطط المتعلقة بالتطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج إنه بدأ بالفعل متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالتحكيم المصري خلال الأسابيع الأخيرة، لكن مهمته الفعلية بقيادة منظومة التحكيم المصري بشكل رسمي تبدأ مطلع موسم 2022/2023.

ووصل كلاتنبرج إلى مطار القاهرة فجر اليوم الأحد، لبدء التجهيز للتفاصيل المتعلقة بمهام عمله خلال الفترة المقبلة.

وقال كلاتنبرج في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "بدأت بالفعل متابعة الأسابيع الأخيرة، للوقوف على جميع المشكلات المتعلقة بالتحكيم المصري، كما بدأت الخطط المتعلقة بالتطوير".

وأضاف كلاتنبرج: "لكن مهمتي الرسمية تبدأ بانطلاق الموسم المقبل".

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع مارك كلاتنبرج، لقيادة منظومة التحكيم، في إطار خطة شاملة لتطوير التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.