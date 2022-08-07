الامارات | ميرزا يتوج بالذهب.. والإمارات ترفع الحصاد إلى 3 ميداليات في «التضامن الإسلامي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمر منتخب الدراجات في تقديم عروضه المشرفة ونتائجه الإيجابية في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونية التركية، إذا تمكن اليوم النجم يوسف ميرزا من حصد الذهبية الثانية للإمارات في الدورة بمسابقة المضمار فئة النقاط التي أقيمت على مضمار قونية للدراجات برصيد 38 نقطة، فيما نجح أحمد المنصوري في الفوز بالميدالية البرونزية في ذات الفئة برصيد 16 نقطة، وحصد الإيراني بهنام أريان المركز الثاني والميدالية الفضية.

وارتفع رصيد الإمارات في الدورة مع نهاية اليوم الثالث من المنافسات إلى 3 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وبرونزية، جاءت جميعها عن طريق منتخب الدراجات بعد الذهبية التي حصدها أحمد المنصوري في اليوم الافتتاحي بسباق الاسكراتش فئة المضمار، ليعزز موقع الإمارات في جدول الترتيب العام في المركز الثاني خلف كازاخستان المتصدرة برصيد 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، فيما جاءت أوزبكستان في المركز الثالث برصيد 5 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.