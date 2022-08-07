الامارات | رسمياً.. الجزيرة يتعاقد مع الروماني تاناسي لسنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اليوم نادي الجزيرة رسميا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التعاقد مع اللاعب الروماني القادم من ستيوا بوخاريست الروماني، فلورين تاناسي (27 عاما) بعقد لسنتين.

وبهذ يكون الجزيرة قد أغلق ملف اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي قادماً من الزمالك، واستمرار المدافع الصربي ميلوس كوزانوفيتش، ولاعب خط الوسط الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والمالي عبدالله ديابي.