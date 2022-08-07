شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإنجليزي.. الكشف التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ضد ضيفه برايتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهل مانشستر يونايتد غمار منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بمواجهة ضيفه برايتون، اليوم الأحد في الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "أولد ترافورد".

وسيبدأ الهولندي "إريك تين هاج - Erik Ten Hag" (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه برايتون:

الكشف التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ضد ضيفه برايتون



وخلت التشكيلة الأساسية لفريق "الشياطين الحمر"، من اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن الفترة التحضيرية للفريق وعن معظم تدريباته والمباريات الودية.

فلم يسافر المهاجم البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 37 عاما، مطلع شهر يونيو الماضي، مع بعثة مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية حسب ما ذكر يونايتد حينها التي خاصها الفريق.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة رونالدو، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في "البريمير ليغ" أنهاه في المركز السادس.

وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية من أبرزها بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وجميعها رفضت تأكيد الاهتمام بالتعاقد معه لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات محدودة في الأسابيع القليلة المتبقية لفترة الانتقالات الصيفية.

بينما اختار الإنجليزي، "غراهام بوتير - Graham Potter" البالغ من العمر 47 عاما، المدير الفني لفريق برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه فريق "الشياطين الحمر":

ويسعى مانشستر يونايتد لبداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بشكل مميز، بعدما احتل المركز السادس في الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي، الأحد، عندما يستضيف برايتون، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تتولى قنوات "بي إن سبورتس" نقل مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق التونسي رؤوف خليف.

واصل الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز نجما ليفربول تعاونهما المثمر هذا الموسم للمباراة الثانية على التوالي خلال لقاء فولهام (السبت) بالدوري الإنجليزي.

وافتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2 مع فولهام، حيث سجل داروين نونيز الهدف الأول، فيما دون محمد صلاح الهدف الثاني.



ورغم أن النتيجة لم ترض جماهير ليفربول ولا مدربه الألماني يورجن كلوب ولا حتى لاعبيه، فإنها أعطت مؤشرا إيجابيا بأن الفريق بات يمتلك ثنائيا مرعبا جديدا سيكون قادرا على غزو شباك فرق البريميرليج هذا الموسم.

ونجح ليفربول في تسجيل 5 أهداف في أول مباراتين رسميتين للفريق هذا الموسم، بواقع 3 أهداف في الفوز 3-1 على مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، ثم هدفين في التعادل مع فولهام.



وتشارك الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز في 4 من الأهداف الخمسة، حيث كانت البداية بهدف ليفربول الثاني في الفوز على السيتي والذي جاء بركلة جزاء سجلها محمد صلاح بعدما حصل عليها نونيز عقب تمريرة في الأساس من الفرعون المصري.

وسجل نونيز الهدف الثالث ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية من هجمة كان محمد صلاح هو صاحب التمريرة المفتاحية إلى صانع الهدف أندرو روبرتسون، الذي أهداها بلمسة واحدة إلى المهاجم الأوروجواياني الذي أودعها الشباك.

وأمام فولهام صنع محمد صلاح الهدف الأول لليفربول ليسجله نونيز، ثم تكرر المشهد بالعكس حين مرر الأوروجواياني للفرعون المصري الكرة ليسددها داخل الشباك معلنًا معادلة النتيجة إلى 2-2.

وبعيدًا عن الأهداف الأربعة فإن محمد صلاح أسهم كذلك في هدف ليفربول الأول هذا الموسم في مواجهة السيتي، والذي سجله ترينت ألكسندر أرنولد.

ووفقا لذلك فإن جميع أهداف ليفربول الرسمية حتى الآن شهدت مشاركة محمد صلاح وداروين نونيز، مع ملاحظة أن المهاجم الأوروجواياني يشارك حتى الآن كلاعب بديل وليس أساسيا، بما يعني أن الشراكة الهجومية قد تتطور أكثر وتزداد ثمارها حال حصوله على مكان أساسي في تشكيلة الريدز خلال المباريات المقبلة.