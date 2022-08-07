أين مصطفى فتحي؟.. جدل كبير بعد غياب لاعب الزمالك السابق عن معسكر التعاون السعودي.. وتساؤلات حول قرب انتقاله لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار مصطفى فتحي، لاعب نادي التعاون السعودي، أزمة بين جماهير ناديه، بعد تغيبه عن معسكر فريقه الذي انطلق في هولندا، استعدادًا للموسم الجديد للدوري السعودي، والمقرر انطلاقه في الـ 25 من أغسطس الجاري.

وضمت قائمة فريق التعاون التي غادرت إلى معسكر هولندا، اسم مصطفى فتحي، تمهيداً لتوجه اللاعب مباشرة من القاهرة إلى أمستردام، على غرار زميله الكاميروني تاوامبا، وغالبية المحترفين الأجانب.

ولم يظهر فتحي في مباراة فريقه السعودي الأخيرة أمام الوصل الإماراتي، والتي خسرها الفريق (1-2)، وهو الأمر الذي أثار شكوك جماهير التعاون بشأن مستقبل اللاعب مع ناديهم، بعد ربطه بالانتقال للنادي الأهلي.

وتساءلت صحيفة ”المدينة“، في تقرير نشرته بعنوان ”أين مصطفى فتحي، ولماذا لم يلتحق بمعسكر الفريق؟"، عن سر غياب اللاعب المصري، في الوقت الذي يلتزم فيه النادي السعودي بالصمت ولا يوضح الأسباب.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هناك أخبار تفيد "بأن اللاعب متمسك بعرض فريق الأهلي، إذ يسعى الفريق الأحمر إلى ترتيب أوراقه وإعادة تماسك الفريق بالتعاقد مع عدد من اللاعبين، حيث يأتي مصطفى في مقدمتهم، لكن هذا الأمر يواجه عقبات كبيرة لعل أهمها تمسك فريقه التعاون به، لا سيما وأنه كان أحد نجوم الفريق الموسم الماضي".

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة نادي التعاون السعودي حددت مهلة لمصطفى فتحي من أجل الانضمام إلى المعسكر، لكن تلك المدة شارفت على الانتهاء ولم ينضم اللاعب حتى الآن لفريقه.

يشار إلى أن مصطفى فتحي ساهم في إبقاء نادي التعاون بالدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعة 6 في 14 مباراة لعبها مع فريقه، بعد الانتقال إليه قادمًا من الزمالك، خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون قادمًا من الزمالك في يناير 2022، وينتهي عقده في صيف 2025.

ومن المقرر ان ينتهي عقد مصطفى فتحي مع التعاون بنهاية صيف 2025، ولم يُكمل التعاون إرسال مبلغ انتقاله من الزمالك حتى الآن، حيث يتبقى للفريق الأبيض 400 ألف دولار، بعد أن سدد التعاون مبلغ 600 ألف دولار، من إجمالي قيمة الصفقة المقدرة بمليون دولار.