اتحاد الكرة يعلن رسميًا عن مدرب المنتخب الأولمبي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأحد تعيين البرازيلي روجيريو ميكالي مدربًا لمنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا مقتضبًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلن من خلاله التعاقد مع ميكالي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأنهى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي اليوم الأحد، ليبدأ مهمته بشكل رسمي.

وقال كايو زيلير، وكيل أعمال ميكالي، في تصريح لـ"يلا كورة"، إن اتحاد الكرة سيقدم المدرب البرازيلي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل.

وتمكن ميكالي من قيادة منتخب بلاده البرازيل للتتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.

وترشح أكثر من اسم محلي وأجنبي خلال الفترة الماضية لقيادة المنتخب الأولمبي، خلفًا لشوقي غريب، من بينهم خوان كارلوس جاريدو، وباتريس بوميل، وحلمي طولات، دون أن يتم التوصل لاتفاق.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.