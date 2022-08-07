الاتحاد الإفريقي يرد على تصريحات رئيس نابولي "غير المسؤولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإدانة التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي نابولي الإيطالي، واصفًا إياها بالغير مسؤولة وغير المقبولة، بشأن اللاعبين الأفارقة وبطولة كأس الأمم.

وكان أوريليو دي لورنتيس مالك نابولي الإيطالي، قد قال أنّه لن يضم لاعبين أفارقة ما لم يتعهدوا بعدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

حيث أكد رئيس نابولي في تصريحات تلفزيونية: "طالما لم يتخلوا عن حقوقهم بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أو في المباريات بين كأس الأمم والبطولات في أميركا الجنوبية، لن يضمهم نابولي على الإطلاق".

وعبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قال "كاف": "ملتزمون بالدور الذي تلعبه كرة القدم في العالم أجمع، فهي تساعد على توحيد الناس من مختلف الثقافات والأعراق".

وأضاف كاف في بيانه: "هل سيقوم رئيس نابولي بوضع نفس الشروط على اللاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية وآسيا وغيرهم؟ كيف يمكن أن تمنع لاعبوا القارة السمراء عن تمثيل منتخبات بلادهم في البطولات التي تعد مهمة لتطوير اللعبة ونموها؟".

واختتم بيان الكاف بالتذكير بأن بطولة كأس الأمم الإفريقية هي البطولة الرئيسية للقارة الإفريقية، وواحدة من البطولات الرائدة في كرة القدم العالمية، وخلال النسخة الأخيرة، تم عرض البطولة في أكثر من 160 دولة، وجذبت أكثر من 600 مليون مشاهد.