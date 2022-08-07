تقارير تؤكد عودة فيرنر إلى لايبزيج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية أن الألماني تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي، اتفق مع ناديه السابق لايبزيج على العودة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في شؤون الانتقالات عبر صفحته على موقع "فيس بوك" اليوم الأحد أن فيرنر توصل لاتفاق مع لايبزيج للعودة بعقد دائم، وليس على سبيل الإعارة.

وأوضح فابريزيو رومانو أنه من المتوقع أن تعلن الصفقة خلال الأسبوع المقبل، إذ يتفاوض الناديان حول التفاصيل النهائية للصفقة.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن فيرنر وافق على بنوده الشخصية في العقد الجديد مع لايبزيج منذ نحو شهر، إذ أن المهاجم الدولي الألماني يريد بقوة العودة إلى ناديه.

وانتقل فيرنر من لايبزيج إلى تشيلسي في صفقة ضخمة مقابل 53 مليون يورو، في يوليو 2020.

لكن فيرنر لم يكن على قدر التطلعات في قلعة "ستامفورد بريدج"، حيث اكتفى بتسجيل 23 هدفًا، وصناعة 21 هدفًا آخرين في 89 مباراة بكل البطولات.

بينما كان فيرنر أحرز 90 هدفًا، وصنع 40 هدفًا في 156 مباراة بكل البطولات مع لايبزيج في فترته الأولى.

وسيرحل فيرنر، بعد رحيل روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، الذي عاد بدوره إلى ناديه القديم إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

ولم يشارك فيرنر في مباراة تشيلسي الأولى بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد إيفرتون أمس السبت.