مصطفى محمد بديلًا.. نانت يعلن تشكيل افتتاحية مبارياته بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - يجلس مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي، على مقاعد بدلاء فريقه، في المباراة التي تجمعه بمضيفه آنجيه على ملعب ريموند كوبا، ضمن الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وأعلن النادي الفرنسي عن التشكيل الرسمي للمباراة، عبر الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي شهدت تواجد مهاجم جالاتا سراي التركي السابق على مقاعد البدلاء.

التشكيل:

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: كوكو، أبياه، جيروتو، بلو

خط الوسط: ميرلين، شيرفيلا، سيسوكو

خط الهجوم: بلاس، جيسارد، سيمون

وكان مصطفى محمد، قد سجل ظهوره الرسمي الأول مع نانت، كبديل، خلال مباراة كأس السوبر الفرنسي، التي جمعت فريقه بباريس سان جيرمان، وانتهت بفوز أمراء باريس برباعية نظيفة.

وتعاقد نانت الفرنسي مع مصطفى محمد بعقد إعارة لمدة موسم واحد مقابل 250 ألف يورو مع شرط أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.