فيتوريا يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر للشباب في مكالمة فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حرص البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، على تحفيز لاعبي الفراعنة الصغار قبل مباراة السعودية المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس العرب للشباب.

ويلعب منتخب مصر ضد شقيقه السعودي عند الساعة 06:30 مساءً على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، في نهائي بطولة كأس العرب للشباب، المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد فوزه على الجزائر، بينما صعد المنتخب السعودي صاحب الأرض على حساب فلسطين.

ونشر اتحاد الكرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، مقطع لمكالمة فيديو بين فيتوريا، ومحمود جابر، مدرب منتخب مصر للشباب، ومعه لاعبي الفريق.

وحسب الفيديو، قال فيتوريا لمحمود جابر ولاعبي منتخب مصر الشباب "أهنئك على عملك، وأهنئ الفريق أيضًا، كنت أتابع المباريات السابقة، وأعجبت بها كثيرًا، بالتوفيق".

وتولى فيتوريا مهمة تدريب منتخب مصر خلفًا للمقال إيهاب جلال، لكنه لم يخض أي مباراة مع الفراعنة حتى الآن.