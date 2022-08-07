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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض الأهلي تحديا جديدا في الدوري المصري لموسم 2021-2022، حين يحل ضيفا على الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ما هو تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد في الدوري المصري؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد هو 9.00 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة 29 من عمر المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد هي أون تايم سبورتس 1.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي عددا من لاعبيه الأساسيين بغرض الراحة بعد موسم طويل تخلله المشاركة في العديد من البطولات على كافة الأصعدة، محليا وقاريا ودوليا.



وأبقى المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش على عدد من اللاعبين الأساسيين، على أن يتم منحهم راحة تواليا.

وحسب تقارير مصرية، فإن تشكيل الأهلي المتوقع أمام "زعيم الثغر" سيضم كلا من:

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد أشرف

الوسط: أليو ديانج - محمود متولي - بيرسي تاو - لويس ميكيسوني - زياد طارق

الهجوم: حسام حسن.

تختتم مساء يوم الأحد منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بالمباراة النهائية بين منتخبي السعودية ومصر.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.



◄ معلومات عن مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب.

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب هو السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.



موعد مباراة السعودية ومصر بتوقيت القاهرة هو السادسة والنصف مساء.



تتولى العديد من القنوات عملية نقل مباريات كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب هي الرياضية السعودية وSSC ودبي الرياضية والعراقية وأون تايم سبورتس والنيل الرياضية والكأس القطرية.

أقيمت منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب للمرة الأولى في عام 1983، وتوج باللقب وقتها منتخب العراق.

ويتقاسم منتخبا السعودية والمغرب صدارة الأكثر تتويجا باللقب بواقع مرتين لكل منهما، يليهما العراق وتونس والسنغال، والأخير شارك كضيف شرف في نسخة 2020.

المنتخب المصري حسم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 أمام منتخب عمان ثم بهدفين دون رد أمام منتخب الصومال.

وفي دور الثمانية فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، قبل الفوز على منتخب الجزائر 3-1 في المربع الذهبي.



المنتخب السعودي تأهل متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخب موريتانيا 2-0 ثم حقق فوزًا أمام منتخب العراق بنتيجة 4-1.

وفي الدور ربع النهائي، تعادل منتخب السعودية مع نظيره اليمني دون أهداف، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بالفوز 3-1 بركلات الترجيح، ثم فاز على منتخب فلسطين بنتيجة 5-0 في الدور نصف النهائي.



حرص البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد، على دعم "شباب الفراعنة" قبل المباراة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في نهائي كأس العرب تحت 20 عاما.

ويلتقي منتخبا مصر والسعودية وجها لوجه مساء يوم الأحد 7 أغسطس/ آب الحالي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في نهائي النسخة الثامنة من البطولة.

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب هو السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، مقطع فيديو يتضمن رسالة دعم ومؤازرة من فيتوريا لمحمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب ولاعبيه.

وقال فيتوريا لجابر: "أهنئك على عملك وأهنئ الفريق أيضا، تابعت مباريات البطولة وأنا معجب للغاية بمستواكم".

وأتم فيتوريا بقوله: "أتمنى لكم التوفيق"، علما بأن تقارير أشارت لمتابعة المدرب البرتغالي مباريات مصر في البطولة، تمهيدا للاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب بين صفوف الكبار خلال المرحلة المقبلة.