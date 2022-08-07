معلومات لا تعرفها عن عن نهائي كأس العرب للشباب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تختتم مساء يوم الأحد منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بالمباراة النهائية بين منتخبي السعودية ومصر.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

◄5 معلومات عن مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب هو السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة السعودية ومصر بتوقيت القاهرة هو السادسة والنصف مساء.

تتولى العديد من القنوات عملية نقل مباريات كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب هي الرياضية السعودية وSSC ودبي الرياضية والعراقية وأون تايم سبورتس والنيل الرياضية والكأس القطرية.

أقيمت منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب للمرة الأولى في عام 1983، وتوج باللقب وقتها منتخب العراق.

ويتقاسم منتخبا السعودية والمغرب صدارة الأكثر تتويجا باللقب بواقع مرتين لكل منهما، يليهما العراق وتونس والسنغال، والأخير شارك كضيف شرف في نسخة 2020.

المنتخب المصري حسم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 أمام منتخب عمان ثم بهدفين دون رد أمام منتخب الصومال.

وفي دور الثمانية فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، قبل الفوز على منتخب الجزائر 3-1 في المربع الذهبي.



المنتخب السعودي تأهل متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخب موريتانيا 2-0 ثم حقق فوزًا أمام منتخب العراق بنتيجة 4-1.

وفي الدور ربع النهائي، تعادل منتخب السعودية مع نظيره اليمني دون أهداف، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بالفوز 3-1 بركلات الترجيح، ثم فاز على منتخب فلسطين بنتيجة 5-0 في الدور نصف النهائي.

وتتجه الأنظار صوب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مساء اليوم، لمتابعة المباراة الختامية للنسخة الثامنة من البطولة.



المنتخب المصري فاز على الجزائر 3-1، بينما تخطى منتخب السعودية عقبة نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-0 الأسبوع الماضي، في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب هو الأحد الموافق 7 أغسطس/ آب 2022.



وتنطلق المباراة الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت مكة المكرمة، 8.30 بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباراة السعودية ومصر على قناة "الرياضية السعودية 1" و"الرياضية العراقية" والقناة الرابعة العراقية، وقناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

تتجه الأنظار صوب مدينة أبها السعودية يوم الأحد المقبل، لمتابعة منافسات ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما.



وتقام النسخة الثامنة من البطولة في ضيافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو/تموز الحالي وحتى 6 أغسطس/آب المقبل.

بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، يترقب عشاق كرة القدم العربية 4 مباريات نارية في المرحلة المقبلة من البطولة.



المنتخب السعودي سيلاقي اليمن، بينما يلعب الأردن أمام فلسطين، والفائزان من المباراتين يلتقيان في الدور نصف النهائي.



الناحية الأخرى تشهد مباراتان من العيار الثقيل، حيث يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي، بينما يصطدم منتخبا الجزائر وتونس وجها لوجه.

ومن المؤكد أن تشهد المباراة النهائية حضور طرف من عرب إفريقيا أمام نظيره من قارة آسيا، على غرار نسخة العام الماضي.

النسخة السابعة التي أقيمت في مصر، شهدت وصول منتخبي الجزائر والسعودية للمباراة النهائية، قبل أن يفوز "الأخضر" ويتوج باللقب.

يتحرك مسؤولو الأهلي المصري على قدم وساق، لتدعيم صفوف الفريق بكل قوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، أملا في العودة لمنصات التتويج في الموسم المقبل.

وقالت تقارير إعلامية إن الأهلي قريب من التعاقد مع المصري مصطفى فتحي، الجناح الأيمن لفريق التعاون السعودي، ولاعب الزمالك السابق.وحسبما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية فإن مصطفى فتحي لم ينضم لمعسكر فريق التعاون استعدادا للموسم الجديد حتى الآن، بينما تلتزم إدارة ناديه الصمت.

وأوضح المصدر أن بعض الأخبار الواردة تفيد بتمسك اللاعب بالانتقال إلى الأهلي، بينما يتمسك مسؤولو التعاون باستمراره مع الفريق.



وأشار إلى أن نادي الزمالك جدد مراسلاته لإدارة التعاون بشأن الحصول على 400 ألف دولار، باقي قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحي لصفوف الفريق في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويستحوذ مصطفى فتحي على مكانة كبيرة بين جماهير نادي الزمالك، في ظل المستويات الكبيرة التي قدمها مع الفريق خلال السنوات القليلة الماضية.