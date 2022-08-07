موعد المباراة والغيابات والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الأهلى فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وفي جعبته 56 نقطة، حصدها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 8 والهزيمة في 3 مواجهات.

ويخوض الاتحاد السكندري مباراة الأهلي محتلاً المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 والخسارة في 11 لقاء.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" .

الشباب والعائدين من الإصابة

وكان الأهلي قد قرر في وقت سابق استكمال ما تبقى من الدوري المصري باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم في المسابقة.

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفًا لبيرسي تاو في مرمى فاركو خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي في الجولة 28، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "الفار"، لكن الإعادة التليفزيونية أظهرت شكوكًا في قرار الحكم.

وانتهت مباراة الأهلي وفاركو بالتعادل السلبي، ليخسر الفريق الأحمر نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

قائمة الأهلي

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أشرف بكري – محمد خليفة نصير – محمد أحمد "شرقية".

خط الوسط: أليو ديانج – محمد محمود – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – محمد فخري – محمد حمدي علي – ميدو نبيل – زياد طارق - أحمد سيد عبد النبي.

خط الهجوم: حسام حسن – صلاح محسن – أحمد سيد غريب – علي عمرو.

غيابات بالجملة

شهدت قائمة الأهلي استبعاد كل من: محمد الشناوي وأيمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدى أفشة لمنحهم راحة سلبية، وعمرو السولية ومحمد شريف وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا للإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، محمود متولي، بيرسى تاو، لويس ميكيسوني، زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يخوض الاتحاد السكندري مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: صبرى رحيل، السيد سالم، عبدالله نصيب، هشام صلاح.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، مروان عطية، ساليفو مورو، أحمد نبيل مانجا.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، بواتنج.