أرقام مرعبة لمان سيتي قبل افتتاحية البريميرليج.. وآخر سلبي لوست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يملك مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أرقامًا مميزة قبل مباراته ضد مضيفه وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست هام يونايتد بملعب "لندن" في العاصمة الإنجليزية، في الجولة الأولى من البريميرليج.

ومن المتوقع أن يخوض إيرلينج هالاند أولى مبارياته الرسمية بقميص مانشستر سيتي اليوم، حيث سيفتتح مبارياته في البريميرليج أمام وست هام، الذي كان شاهدًا على آخر مباراة خاضها والده ألف أنجي بقميص السيتيزنس في المسابقة.

وفيما يلي أهم 10 حقائق قبل مباراة مانشستر سيتي ووست هام:

- مانشستر سيتي لم يتعرض للخسارة خارج الديار بالدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 18 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل 4 مرات، وهو رقم قياسي قابل للزيادة بالنسبة للفريق.

- مانشستر سيتي واجه وست هام يونايتد 3 مرات في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي، تمكن الفريق السماوي من الفوز في المباريات الثلاث، فيما لم يتلقَ أي أهداف.

- مانشستر سيتي لم يتعرض للخسارة في آخر 13 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يونايتد، حيث فاز في 10 مناسبات، وتعادل 3 مرات.

- مانشستر سيتي تعادل في آخر 3 زيارات لملعب لندن في كل البطولات.

- مانشستر سيتي خسر مرة واحدة فقط في آخر 28 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل 4 مرات فقط، كما أن الفريق لم يتعرض للخسارة في آخر 12 مواجهة بالفوز في 9 مباريات، والتعادل في 3.

- مانشستر سيتي تعرض للخسارة على يد توتنهام هوتسبير في المباراة الافتتاحية للموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنها كانت الخسارة الوحيدة للفريق خارج الأرض طوال الموسم.

- جاك جريليش سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 6 مباريات لعبها ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- إيرلينج هالاند سجل 3 أهداف "هاتريك" في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا مع سالزبورج النمساوي، وسجل ثلاثية أخرى في أولى مبارياته بالدوري الألماني بقميص بوروسيا دورتموند رغم دخوله بديلا.

- ألف أنجي هالاند، والد المهاجم النرويجي الشاب، أنهى مسيرته بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام يونايتد في أبريل 2001.

- وست هام يونايتد هو أكثر فريق خسر المباريات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر 14 مرة.