جاريث بيل يكرر هدفه الشهير أمام برشلونة مع فريقه الأمريكي.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - جاريث بيل هرب.. هدف شهير سجله النجم الويلزي مع ريال مدريد في مرمى برشلونة، بنهائي كأس ملك إسبانيا، وقام بتكراره مرة أخرى بقميص فريقه الجديد، لوس أنجلوس، بالدوري الأمريكي.

ريال سالت ليك، تلقى هدفًا شبيهًا لذلك الهدف الشهير، بأقدام النفاثة الويلزي، ضمن منافسات المجموعة الغربية من الدوري الأمريكي، بعدما مر من دفاعات الفريق وانطلق نحو المرمى، مسجلًا هدف فريقه الرابع بالمباراة.

وانتقل بيل إلى الدوري الأمريكي هذا الصيف، بعدما فضل عدم تجديد تعاقده مع ريال مدريد، سعيًا منه للمشاركة بصورة أكبر، من أجل الاستعداد لمونديال قطر 2022.

ويتصدر لوس أنجلوس أف سي ترتيب المجموعة الغربية برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أوستن إف سي، صاحب الـ45 نقطة، ولعب مباراة أكثر من لوس أنجلوس.