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إشبيلية يعلن الاتفاق مع إيسكو.. واللاعب على بُعد خطوة من التوقيع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي إشبيلية توصله لاتفاق مبدئي مع إيسكو ألاركون، نجم السابق، على الانضمام إلى صفوف الفريق، في صفقة انتقال حر، حيث يتبقى اجتياز الكشف الطبي.

ورحل إيسكو، صاحب الـ30 عامًا، عن صفوف ريال مدريد بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث لم يتفق الطرفان على تمديد التعاقد.

وذكر إشبيلية في بيان نشره على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت اليوم الأحد أن النادي الأندلسي اتفق مع إيسكو على الانضمام إلى الفريق بشكل مبدئي ليكون ثالث الصفقات.

وأضاف "اللاعب متواجد في مدينة إشبيلية، وسيخضع للكشف الطبي غدًا الإثنين، وفي حال اجتيازه سيوقع على عقد لمدة عامين مع النادي".

وبدأ إيسكو مسيرته الاحترافية في صفوف مالاجا عام 2011، وبعدها بعامين انتقل إلى ريال مدريد، حيث قضى 9 أعوام داخل قلعة "سانتياجو بيرنابيو".

وحقق إيسكو مع ريال مدريد 5 ألقاب في ، و3 ألقاب في ، ولقب في كأس الملك، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

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