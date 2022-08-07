جماهير التعاون تواصل بحثها عن مصطفى فتحي.. وتقارير تفيد بانتقاله إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أين ذهبت حبة الكرز؟.. هكذا تساءل جمهور نادي التعاون السعودي عن اختفاء لاعب الفريق، مصطفى فتحي، الذي لم يظهر حتى الآن مع الفريق الذي يستعد لانطلاق الموسم الجديد.

ويعد مصطفى أحد نجوم فريق التعاون، والذي نجح في إبقاء فريقه بالدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعة 6 في 14 مباراة لعبها مع فريقه، بعد الانتقال إليه قادمًا من الزمالك، خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي.

وربطت صحيفة المدينة السعودية، غياب مصطفى عن الموسم التحضيري لفريقه، بالانتقال إلى الأهلي، الذي يضعه في أولوية اهتماماته بحسب تقريرها، وذلك على الرغم من تمسك الإدارة بجهود لاعبها الذي يعد أحد أهم عناصر الفريق.

ويغيب مصطفى عن معسكر الفريق المقام حاليًا بهولندا، والذي انطلق منذ يوم 22 يوليو الماضي، وكانت إدارة الفريق السعودي قد حددت مهلة للاعب من أجل الانضمام إلى المعسكر، لكن تلك المدة شارفت على الانتهاء ولم ينضم مصطفى حتى الآن لفريقه.

يذكر أن عقد مصطفى فتحي مع التعاون، ينتهي بنهاية صيف 2025، ولم يُكمل التعاون إرسال مبلغ انتقاله من الزمالك حتى الآن، حيث يتبقى للأبيض 400 ألف دولار، بعد أن سدد التعاون مبلغ 600 ألف دولار، من إجمالي قيمة الصفقة المقدرة بمليون دولار.