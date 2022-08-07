كلاتينبرج يصل القاهرة لبدء عمله مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

أعلن اتحاد الكرة وصول الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرج إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لبدء مهمته مع الاتحاد.

ونشر اتحاد الكرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن كلاتينبرج وصل إلى القاهرة "لبدء عمله مع الاتحاد"، دون الكشف عن منصبه بالضبط.

وكان اتحاد الكرة أثار الجدل حول منصب كلاتينبرج، فبعد أن أعلن في وقت سابق أن الإنجليزي سيعمل كخبير لتطوير منظومة التحكيم، كشف يوم الخميس الماضي أنه سيعمل كرئيس للجنة الحكام، وهو ما أكده الحكم السابق نفسه عبر حسابه على "تويتر" قبل قدومه إلى مصر.

لكن اتحاد الكرة عاد وأكد في بيان أمس السبت أن كلاتينبرج سيجتمع مع عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، اليوم الأحد، لتنظيم عملهما سويًا.

وكان الاتحاد أوضح في وقت سابق أن تعاقده مع كلاتينبرج ينص على أن يقيم في مصر بشكل دائم، مع استمراره في منصبه الاستشاري بالاتحاد اليوناني.