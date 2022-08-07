لماذا قرر الأهلي استكمال الدوري بالناشئين والعائدين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرار مفاجئ اتخذه الأهلي باستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة، لتنتظر الجماهير رؤية اختباره الجريء بدءً من لقاء الاتحاد السكندري بالمسابقة المحلية بأول مباراة بعد قرار مجلس الإدارة.

يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري باستاد "برج العرب" مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري المصري، والتي يحتل خلالها المركز الثالث مع تبقي له سبع مباريات.

56 نقطة جمعها الأهلي في بطولة الدوري من 27 مباراة، ليبتعد بفارق 13 نقطة عن الزمالك المتصدر بـ69 نقطة من 29 مباراة، لتتصعب مهمة المارد الأحمر في حصد اللقب حيث يكفي الفارس الأبيض اقتناص 9 نقاط للاحتفاظ به للموسم الثاني على التوالي.

وبعد التعادل الأخير أمام فاركو، في لقاء شهد جدلا تحكيميا واسعا بعد إلغاء هدف للأهلي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR"، أهدر الأهلي نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على اللقب مع الزمالك وبيراميدز، ليبتعد بصورة كبيرة عن الصراع ويصبح مهددا بخسارة اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وأعلن البرتغالي ريكاردو سواريش قائمة ضمت 24 لاعبا بينهم 11 لاعبا ناشئا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بيانا أعلن خلاله استكمال البطولة بالناشئين، فما أسباب القرار؟

1- اعتراضا على الحكام:

تصدَّرت الحكام المشهد في بيان الأهلي، حيث طالب النادي بإقالة لجنة الحكام مؤكدا أنها "فقدت نزاهتها ومصداقيتها"، كما طالب بإيقاف حكم تقنية الفيديو لحين التحقيق معه.

وقرر الأهلي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم سواء كأس مصر أو السوبر المصري لحين تنفيذ مطالبه، مع استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وأهدر الأهلي أربع نقاط بعد تعادله في آخر مباراتين مع المقاولون العرب وفاركو، وشهدت المواجهتان إلغاء هدف للفريق الأحمر بداعي التسلل، وسط جدل تحكيمي.

2- راحة:

كشف محمود الخطيب أثناء ظهوره عبر قناة "الأهلي" لتوضيح كافة الأمور أن قرار اللعب بالناشئين واللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة والعائدين من الإصابة جاء تقديرا للاعبين الأساسيين بعد مشاركتهم بشكل متلاحم لمدة ثلاثة مواسم متتالية حتى يحصلون على فرصة للراحة بدلا من اللعب لموسم رابع على التوالي بلا راحة.

وقال الخطيب: "لعبنا آخر ثلاث مواسم بشكل متتالي ومتلاحم، وخاض اللاعبون عددا قياسيا من المباريات لم يحدث لأي ناد في العالم، ومررنا بضغط غير طبيعي بالبطولة المحلية، بخلاف عدد ساعات السفر والرحلات الطويلة لأننا النادي الوحيد الذي يستكمل مشواره في البطولة الأفريقية، فهل كانت تتم معاقبتنا على ذلك؟".

وسيعوض اللاعبون الناشئون غياب المصابين في صفوف الأهلي خاصةً في الخط الأمامي للفريق الذين سيغيبون حتى نهاية الموسم، وعلى رأسهم حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، وعمرو السولية.

3- إعداد:

بعد ابتعاد الأهلي بصورة كبيرة عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021/2022، سيستغل الأهلي مبارياته المتبقية في البطولة من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2022/2023، ووقتها سيستعيد الفريق قوامه الأساسي بنشاط ودوافع أخرى.

وبخلاف مباراة الأهلي اليوم أمام الاتحاد ولقاء الإسماعيلي المؤجل، سيتبقى لكل فريق بالدوري 5 مباريات حتى نهاية الموسم الجاري الممتد بشكل استثنائي، حيث سيلتقي الأحمر أمام كل من المصري البورسعيدي، إيسترن كومباني، إنبي، طلائع الجيش، وأخيرا سيراميكا كليوباترا في 29 أغسطس الجاري.

وأوضح الخطيب في الوقت نفسه: "بالتأكيد المدرب سيكون متخوفا من النتائج في ظل اللعب بالشباب، لكننا لن نحاسبه على النتائج فهي ليست في المقام الأول حاليا، لأن هذه الفترة نتخذها كإعداد للموسم المقبل الذي سنستعيد فيه اللاعبين الذين تم استهلاكهم طوال الفترة الماضية".

4- اكتشاف مواهب:

أكد محمود الخطيب أن القرار سيمنح المدير الفني للفريق ريكاردو سواريش فرصة لرؤية اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة والوقوف على مستواهم، من أجل الاعتماد عليهم.

هذا بالإضافة إلى اكتشاف بعض المواهب من قطاع الناشئين لدعم الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري 8 وجوه جديدة من قطاع الناشئين لم يشاركوا مع الأهلي بالدوري من قبل، وهم: حمزة علاء، محمد أشرف بكري، محمد خليفة نصير، محمد أحمد "شرقية"، محمد حمدي علي، ميدو نبيل، أحمد سيد عبدالنبي، وعلي عمرو.