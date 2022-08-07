سببان وراء تمديد الأهلي لعسكره بالإسكندرية عقب مواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار معسكر أبناء الرداء الأحمر بالإسكندرية حتى الساعات الأولى من صباح الخميس المقبل.

وكان ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، قد اصطحب لاعبو الفريق، ودخل معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء اليوم.

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وقال مصدر بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن سواريش اتفق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على تمديد المعسكر بالإسكندرية حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس المقبل لسببين، أولهما أن مواجهة المصري البورسعيدي ستكون الأربعاء المقبل على ملعب الجيش المصري ببرج العرب أيضًا.

وأضاف: "السبب الثاني، هو زيادة معدلات التركيز لدى اللاعبين خاصة الناشئين والشباب، والذين تم تصعيدهم في الفترة الأخيرة بهدف خوض المباريات الأخيرة بالدوري".

وكان سواريش قد ضم 24 لاعب لقائمة مباراتي الإتحاد والمصري وهم:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أشرف بكري – محمد خليفة نصير – محمد أحمد "شرقية".

خط الوسط: أليو ديانج – محمد محمود – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – محمد فخري – محمد حمدي ميسي – ميدو نبيل – زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن – صلاح محسن – أحمد سيد غريب – أحمد سيد عبد النبي – علي عمرو.