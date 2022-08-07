أبرز 7 حقائق قبل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

اعتاد مانشستر يونايتد على تحقيق نتائج مميزة في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل مواجهة برايتون اليوم الأحد، لكن بدايات المدربين الهولنديين في المسابقة لا تمثل فألا حسنًا لإريك تين هاج، مدرب الشياطين الحمر.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره برايتون عند الساعة 03:00 عصر اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وستكون المباراة هي الأولى على المستوى الرسمي لتين هاج في قيادة مانشستر يونايتد، حيث قاد المدرب فريقه في أكثر من مباراة ودية هذا الصيف.

ويأمل مانشستر يونايتد في تحسين نتائجه هذا الموسم، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، ما أجبره على المشاركة في الدوري الأوروبي.

وفيما يلي نستعرض أبرز الحقائق قبل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون:

- مانشستر يونايتد تمكن من الفوز في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في عطلة نهاية الأسبوع 20 مرة، أكثر من أي فريق آخر.

- مانشستر يونايتد فاز في 10 من آخر 13 مباراة افتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، آخرها الفوز على ليدز يونايتد 5-1 الموسوم الماضي، وخسر 3 مباريات.

- مانشستر يونايتد يفتتح موسمه بالدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون لأول مرة في التاريخ.

- برايتون خسر 6 من أصل آخر 7 مباريات لعبها ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه حقق فوزًا قياسيًا برباعية نظيفة في آخر مواجهة.

- مانشستر يونايتد لم يخسر أمام برايتون على أرضه طوال الـ14 مباراة، حيث فاز بـ12 مباراة، منها آخر 8 مباريات، وتعادل مرتين.

- إريك تين هاج هو ثامن مدرب يقود مانشستر يونايتد خلال الأعوام التسعة الأخيرة بعد اعتزال السير أليكس فيرجسون، بمن فيهم المدربين المؤقتين. وتمكن 6 من المدربين السبعة الذين سبقوه من تحقيق الفوز في أول مباراة رسمية لهم.

- آخر 5 مدربين هولنديين دربوا في الدوري الإنجليزي الممتاز خسروا المباراة الافتتاحية لهم في المسابقة، مدرب هولندي واحد فقط تمكن من الانتصار في مباراته الأولى هو جوس هيدينك عندما قاد تشيلسي للفوز على أستون فيلا في فبراير 2009.