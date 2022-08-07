بالأرقام.. ماذا قدم فايلر مع كاشيما أنتلرز خلال 8 شهور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن كاشيما إنتلرز الياباني فسخ تعاقده بالتراضي مع رينيه فايلر، مدرب الأهلي الأسبق، فماذا قدم المدرب السويسري مع الفريق الياباني خلال ولايته التي استمرت 8 شهور فقط؟.

وأصدر كاشيما أنتلرز بيانًا رسميًا صباح اليوم الأحد، أعلن فيه فسخ عقد فايلر، بعد الهزيمة من سانفريس هيروشيما في الدوري الياباني أمس السبت.

ولم يحقق كاشيما أنتلرز الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الياباني، حيث تعادل 3 مرات، وخسر في مناسبتين، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر يوكوهاما إف مارينوس.

وودع كاشيما أنتلرز كأس رابطة المحترفين اليابانية من الدور ربع النهائي، بالهزيمة من ناجويا جرامبوس.

وقضى فايلر 8 شهور فقط في قيادة كاشيما أنتلرز بعد أن تولى المهمة في ديسمبر الماضي، علمًا بأن المدرب السويسري درّب الأهلي خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2020.

وفيما يلي نستعرض بالأرقام ما قدمه فايلر مع كاشيما أنتلرز.

خاض كاشيما أنتلرز تحت قيادة فايلر 35 مباراة بكل البطولات، فاز في 19 مباراة، بنسبة انتصار بلغت 54.28%، وتعادل 8 مرات، وخسر في مثلها.

وفي بطولة الدوري الياباني، لعب الفريق 24 مباراة، فاز في 11 منها، وتعادل 7 مرات، وسقط في 6 مناسبات.

وشارك كاشيما أنتلرز في 8 مباريات بكأس رابطة المحترفين اليابانية مع فايلر، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وخسر مرتين.

وفي بطولة كأس إمبراطور اليابان، لعب 3 مباريات، فاز بها.