رسالة من رونالدو لمدربه قبل افتتاحية مباريات يونايتد ببريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر صفحته على "إنستجرام"، رسالة لجماهير يونايتد والمدرب إريك تين هاج، وذلك قبل مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، التي تجمع قطب مانشستر الأحمر بفريق برايتون.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة بقميص يونايتد وكتب عليها "جاهز"، في إشارة منه لاستعداده لخوض اللقاء، وذلك بعد التقارير التي ربطت أسم رونالدو بالانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد فشل يونايتد في الوصول إليه هذا الموسم.

الجدير بالذكر، أن رونالدو لم يشارك مع الفريق في الجولة الإعدادية التي كانت بتايلاند وأستراليا، كما غاب عن مباريات فريقه، ولم يشارك سوى في لقاء رايو فاييكانو، لمدة شوط واحد، وقرر المغادرة بين الشوطين، في تصرف أغضب المدرب الجديد لمانشستر يونايتد كثيرًا.

وكان تين هاج قد أكد أنه يريد الاعتماد على رونالدو في تشكيل يونايتد الأساسي، لكن النجم البرتغالي أخبر وكيل أعماله، خورخي مينديز، أنه يود استكمال ما تبقى من مسيرته، وهو يشارك ببطولة دوري أبطال أوروبا، لتعزيز أرقامه القياسية بالبطولة.

وربما نشاهد رونالدو اليوم في المواجهة التي تجمع يونايتد ببرايتون، خاصة وأن قائمة الفريق الإنجليزي تفتقر لوجود مهاجم، بعد إصابة الفرنسي أنتوني مارتيال.