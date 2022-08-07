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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمني عدد من جماهير الأهلي المصري النفس، بعودة السويسري رينيه فايلر لمنصب المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

فايلر تولى تدريب الأهلي بين أغسطس/ آب 2019 وحتى سبتمبر/ أيلول 2020، ورحل لظروف أسرية مع تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم آنذاك.



وقدم الأهلي مع فايلر مستويات متميزة وحسم لقب الدوري المصري مبكرا، قبل أن يعاني الفريق بشكل واضح محليا بعد رحيله، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وقتها.

أعلن نادي كاشيما أنتلرز الياباني فسخ التعاقد مع فايلر، ليرحل الأخير عن تدريب الأخير بشكل رسمي، يوم الأحد.

هل يعود" رينيه فايلر" لمنصب المدير الفني للنادي الاهلي المصري خلال الفترة المقبلة؟



وفور انتشار خبر إقالة فايلر من تدريب الفريق الياباني، بادر عدد من مشجعي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعودة المدرب السويسري مرة أخرى.

واستند هؤلاء المشجعون في مطالبهم إلى أرقام وإحصائيات الأهلي خلال فترة وجود فايلر، الذي خلق حالة كبيرة من التوازن بين الهجوم والدفاع وقتها.



محمود الخطيب رئيس الأهلي أكد في ظهور عبر قناة النادي مساء يوم السبت، استمرار الجهاز الفني الحالي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، خلال الموسم الجديد.

وقال في هذا الصدد إنه على تواصل مستمر مع سواريش للوقوف على طلباته واحتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن "سواريش شعر بتخوف من قرار استبعاد اللاعبين الأساسيين من المباريات المقبلة، والاعتماد على الناشئين والبدلاء".

وأتم مشددا "لكننا أكدنا له أن الفترة المقبلة خارج التقييم، وهي مجرد إعداد للموسم الجديد".

وتؤكد تصريحات رئيس الأهلي أنه لا نية للتعاقد مع مدرب جديد في المرحلة المقبلة.



يتحرك مسؤولو الأهلي المصري على قدم وساق، لتدعيم صفوف الفريق بكل قوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، أملا في العودة لمنصات التتويج في الموسم المقبل.

وقالت تقارير إعلامية إن الأهلي قريب من التعاقد مع المصري مصطفى فتحي، الجناح الأيمن لفريق التعاون السعودي، ولاعب الزمالك السابق.

وحسبما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية فإن مصطفى فتحي لم ينضم لمعسكر فريق التعاون استعدادا للموسم الجديد حتى الآن، بينما تلتزم إدارة ناديه الصمت.

وأوضح المصدر أن بعض الأخبار الواردة تفيد بتمسك اللاعب بالانتقال إلى الأهلي، بينما يتمسك مسؤولو التعاون باستمراره مع الفريق.



وأشار إلى أن نادي الزمالك جدد مراسلاته لإدارة التعاون بشأن الحصول على 400 ألف دولار، باقي قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحي لصفوف الفريق في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويستحوذ مصطفى فتحي على مكانة كبيرة بين جماهير نادي الزمالك، في ظل المستويات الكبيرة التي قدمها مع الفريق خلال السنوات القليلة الماضية.

ويستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2022-2023.

وكان "كاف" حدد يوم الاثنين 8 أغسطس/ آب الحالي، موعدا لمراسم القرعتين، لكن تقارير مصرية قالت إن الاتحاد الأفريقي قرر تأجيله مؤقتا.



حسب موقع "في الجول" المصري، فإن الكاف استقر على استبعاد أعلى 6 فرق تصنيفا من الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال.

وأوضح أنه بناء على ذلك سيتم إعفاء كل من الأهلي المصري والوداد والرجاء المغربيين والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأشار إلى أن نهضة بركان المغربي هو المصنف الخامس قاريا، لكنه سيشارك في الموسم الجديد من كأس الكونفدرالية، لذلك تتبقى 5 فرق هي المذكورة سلفا وتنتظر فريقا سادسا.

وأضاف "الزمالك (المصري) يتقاسم المركز السابع في التصنيف مع مازيمبي (الكونغولي) برصيد 43 نقطة، وعلى الكاف الاختيار بين أحد الفريقين، وهو أمر سيتم حسمه من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي في الساعات المقبلة".

الزمالك ومازيمبي يمتلكان 5 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، لكن فريق منهما سيضطر لخوض منافسات النسخة المقبلة من دور الـ64.