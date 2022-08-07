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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهل نادي باريس سان جيرمان مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه كليرمون، بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت.

وافتتح النجم البرازيلي نيمار التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة، وضاعف زميله المدافع المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 29، وعزز قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس تقدم الضيوف عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

واختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خماسية الفريق الباريسي في الشوط الثاني عند الدقيقتين (80 و86) من زمن اللقاء.

النجم ميسي يتألق في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي

وهذه الثنائية هي الثالثة لميسي بقميص باريس سان جيرمان بعد هدفين في شباك لايبزيغ الألماني ونادي كلوب بروج البلجيكي في الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما)، سجل 6 أهداف فقط في 26 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وينتهي عقد "البرغوث" مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

سلطت ركلة الدراجة التي سجلها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي الضوء مجددا على البرغوث بعد موسم أول صعب مع الفريق.

وسجل ميسي هدفين في فوز باريس سان جيرمان 5-0 على كليرمون فوت في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي، ليعوض بدايته السيئة الموسم الماضي مع الفريق حين سجل 6 أهداف فقط على مدار الموسم.



وواصل ميسي بدايته المذهلة هذا الموسم مع الفريق الباريسي، بعدما سجل هدفا في الفوز 4-0 على نانت بكأس السوبر الفرنسي، ثم سجل هدفين وصنع آخر في خماسية كليرمون فوت، ليصل إلى 3 أهداف وتمريرة حاسمة في أول مباراتين له في الموسم الجديد.

صحيفة "ميرور" البريطانية سلطت الضوء على تألق ميسي في افتتاح الدوري الفرنسي قائلة: "جمهور الخصم يغني باسمه بعد ركلة الدراجة.. ميسي سجل هدفا مذهلًا بركلة خلفية من فوق الرؤوس ليساعد كتيبة كريستوف جالتييه على سحق كليرمون فوت بخماسية نظيفة في الجولة الأولى".

وقارنت الصحيفة الإنجليزية بين ما قدمه ميسي الموسم الماضي وبدايته هذا الموسم: "ميسي تعرض لانتقادات حادة على خلفية انتقاله الحر من برشلونة لباريس الصيف الماضي، وقد عانى في وضع بصمته في الدوري الفرنسي فلم يسجل إلا 6 أهداف، رغم أنه سجل 30 مرة بالليجا في آخر مواسمه فيها".

وأكملت: "لكن ميسي نجح في التسجيل ضد نانت في كأس السوبر، ثم سجل مرتين وصنع هدفا في فوز فريقه الافتتاحي بالدوري الفرنسي".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن جمهور كليرمون فوت تغنى باسم ميسي في الدقائق الأخيرة للقاء بفضل تألقه اللافت للأنظار.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية زعمت أن ميسي سجل لأول مرة في تاريخه من ركلة خلفية مزدوجة ليقود باريس سان جيرمان لإكمال خماسيته ضد كليرمون فوت.

وعلقت الصحيفة بالقول: "نيمار مرر تمريرة مبهجة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء، لينجح الأرجنتيني دون أي رقابة في تحويل الكرة من صدره إلى شباك الحارس بركلة الدراجة".

أما صحيفة "إنديبندنت" البريطانية فعلقت على أداء البرغوث قائلة: "قدم المايسترو الأرجنتيني أداء جيدًا، وسجل مرتين بينهما هدف أكروباتي بركلة خلفية مزدوجة ليقود باريس للفوز 5-0 على كليرمون".

أما صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية فعلقت على تألق ميسي قائلة: "ميسي سجل هدفه الأول في الدوري في الجولة الأولى، لقد احتاج لفترة طويلة كي يفعل هذا الموسم الماضي".

وأكملت: "الأكثر جمالًا أن ميسي سجل من ركلة خلفية مزدوجة ليكمل الليلة المثالية لبطل فرنسا في افتتاح الدوري".

من جانبها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي عادل عدد أهداف البرازيلي روماريو، لاعب برشلونة السابق، بهدفه الخامس في مرمى كليرمون فوت يوم السبت.

وقال الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء إن ميسي تساوى مع روماريو في رصيد 772 هدفًا رسميًا خلال مشوارهما الاحترافي، كثالث أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد (815 هدفا) والتشيكي النمساوي جوزيف بيكان (805 أهداف)، فيما يحل البرازيلي بيليه رابعًا بـ767 هدفًا.