أبرزها نهائي كأس العرب للشباب ولقاء الأهلي والاتحاد ومواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 7 أغسطس 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم.

ومن المقرر أن يواجه الأهل يفريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، كما يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره السعودية، في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.

كما سيواجه فريق برشلونة نظيره بوماس المكسيكي في كأس "خوان جامبر"، بجانب مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

الأهلي ضد الاتحاد السكندري وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1

نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

السعودية ضد مصر وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على KSA Sports 1 HD

كأس خوان جامبر

برشلونة ضد بوماس أونام وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Barca TV

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد ضد برايتون، وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium.

ليستر سيتي ضد برينتفورد، وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium.

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني

شتوتجارت ضد لايبزيج وتنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports FR HD 1

كولن ضد شالكه وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports FR HD 1

الدوري الفرنسي

تولوز ضد نيس وتنطلق المباراة في تمام 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

أنجيه ضد نانت وتُذاع على beIN Sports HD 1.

ليل ضد أوكسير وتُذاع على beIN Sports HD 2.

مونبلييه ضد تروا وتُذاع على beIN Sports HD 7.

لانس ضد ستاد بريست وتُذاع على beIN Sports HD 3.

وتنطلق المباريات الأربعة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

رين ضد لوريان وتنطلق المباراة في تمام 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

مارسيليا ضد ستاد ريمس وتنطلق المباراة في تمام 8:54 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري البرتغالي

سانتا كلارا ضد كاسا بيا وتنطلق المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV2 Portugal

سبورتينج براجا ضد سبورتينج لشبونة وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

بورتيمونينسي ضد بوافيستا وتُذاع على Sport TV2 Portugal

تشافيس ضد فيتوريا جيماريش وتُذاع على Sport TV1 Portugal

وتنطلق المباراتان في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.