تمثاله خطف الأضواء.. إعلان محمد صلاح الجديد يشعل السوشيال ميديا

الشارقة - اميمة ياسر -

أشعل النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب تألقه في مواجهة فريق فولهام في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لسبب آخر.

وبعد مباراة فولهام، نشرت شركة "بيبسي" للمشروبات الغازية أحدث إعلان لها، والذي كان بطله محمد صلاح.

وخطف الإعلان الأنظار وأصبح حديث الجماهير على السوشيال ميديا، كون صلاح ظهر فيه مع تمثال شمع وقف بجواره، ثم تركه، وأخذ هذا التمثال يتحرك ويلتقي مع المشجعين.

وتم تداول الإعلان الجديد على نطاق واسع، حيث أكد النشطاء أن محمد صلاح يمتلك شخصية استثنائية تجعله يخطف الأنظار في أي وقت.

وقدم صلاح أداءً رائعاً رفقة ليفربول أمام فولهام، رغم تعادل فريقه بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفاً وصنع آخر.

يشار إلى أن متحف "مدام توسو" في العاصمة البريطانية "لندن" يحتوي على تمثال شمع أيضا لمحمد صلاح، والذي حرص على التقاط الصور معه.