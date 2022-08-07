شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى قبل صدام الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلى، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 45 .



الاهلى

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو ركلة جزاء.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى اليوم الاحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.