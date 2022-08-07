شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسي خلال مواجهة مصر المقاصة، لتعويض غياب إمام عاشور عن اللقاء بسبب الإيقاف لحصوله علي بطاقة حمراء في مواجهة الجونة.

ويحل أشرف روقا محل إمام عاشور في التشكيل الاساسي للزمالك، لاسيما وان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، كان يستعين بروقا بشكل أساسي بجوار إمام عاشور في وسط الملعب، قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة ويعود لدكة البدلاء، في ظل الاعتماد علي محمد عبد الغني فى هذا المركز.

ويبدأ فيريرا، تجهيز بدلاء كل من إمام عاشور ويوسف أوباما وحسام عبد المجيد، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري، حيث يغيب إمام عاشور عن مواجهة المقاصة بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة الجونة بسبب احتفاله مع الجماهير والذى كاد يتسبب في كارثة، كما يغيب يوسف أوباما وحسام عبد المجيد للإيقاف لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الجونة.

ويضع فيريرا مع جهازه المعاون عدة خطة بديلة لتعويض غياب الثلاثى، لكون البروفيسور يعتمد عليهم بشكل أساسي، خاصة حسام عبد المجيد وإمام عاشور، ومن المنتظر أن يحدد فيريرا اللاعبين الذين سيمنحهم فرصة المشاركة في مواجهة المقاصة بدلاً من عاشور وأوباما وحسام عبد المجيد.

وحقق الزمالك الفوز على الجونة بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقترب الفارس الأبيض من حسم لقب الدورى قبل نهايته، حيث يحتاج لـ 9 نقاط حتى يحسم اللقب بشكل رسمي، وهو ما طلبه فيريرا من لاعبيه بالسعى لحصد اللقب قبل نهاية المسابقة.

سجل رباعية الزمالك في الجونة، أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 7، ثم الهدف الثانى فى الدقيقة 38، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 57، وإمام عاشور فى الدقيقة 81، ثم سجل إسلام عبد النعيم هدف الجونة فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة 69 محتلاً المركز الأول، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، في المقابل يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 16، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وسكنت شباكه 42 هدفا.