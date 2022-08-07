شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب الحصول على 500 ألف دولار من النجم الساحلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على 500 ألف دولار من نادي النجم الساحلي التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة عبارة عن القسط الثاني من مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي.

ويمتلك الأهلي ديون لدى النجم الساحلي تبلغ مليون و880 ألف دولار بعد احتساب نسبة الفوائد على الغرامة المُستحقة للأهلي لدى النجم الساحلي بسبب أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي.

وتسلّم الأهلي 500 ألف دولار من النجم الساحلي تمثل القسط الأول في يناير الماضي على أن يحصل على القسط الثاني في أغسطس الجاري.

وحصل الأهلي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "فيفا" يُفيد بأحقية القلعة الحمراء فى الحصول على مليون و400 ألف دولار من نادى النجم الساحلي واللاعب الإيفواري سوياً بجانب غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي ليصل إجمالي مستحقات الأهلي إلى مليون و800 ألف دولار.

وهرب كوليبالي من الأهلي في مايو 2017 وقام الأهلي بتصعيد الأمر فحصل على حكم نهائي بتعويضه بالمبلغ السابق ضد النجم واللاعب الأيفواري الذي رحل عن النجم الساحلي بنهاية الموسم الماضي، وانتقل منذ أسابيع إلى فريق كارموتيسا القبرصي.