شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق صفحة بيراميدز استعدادا للجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي صفحة مواجهة بيراميدز والتي خسرها المقاولون بهدف نظيف في الجولة 29، وذلك استعداداً لمواجهة فريق الجونة في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

وطالب شوقي غريب لاعبي المقاولون، بضرورة غلق صفحة الخسارة من بيراميدز في الجولة الماضية بهدف نظيف، والاستفادة من الأخطاء وتجنبها في المباريات القليلة المتبقية للفريق، كما حذر مدرب المقاولون من الكرات الثابتة وعدم التركيز في الرقابة على اللاعبين وهو الأمر الذي تسبب في خسارة الفريق في اللقاء الماضي.

وأكد شوقي غريق للاعبي المقاولون أن الفريق يمر بظروف صعبة، لكنها ليست مستحيلة والتحديات في كل مكان، مضيفاً أن موقع المقاولون الحالي بجدول الدوري لا يليق به وهو ليس مكانه الطبيعي، ويجب حصد الانتصارات في المباريات المقبلة لانتشال الفريق من وضعه الصعب.

ويحتل المقاولون المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 29 مباراة، فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء، وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.