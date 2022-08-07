رسمياً.. كاشيما الياباني يعلن فسخ عقد مدربه رينيه فايلر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي كاشيما الياباني، عن فسخ عقد مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، بالتراضي بين الطرفين.

وجاء قرار فسخ التعاقد بعد جلسة عقدها مجلس إدارة النادي الياباني مع فايلر، حيث تم التوصل إلى ضرورة رحيله، وبدء مشروع جديد مع مدرب آخر تتماشى رؤيته مع الوضع الراهن.

وأصدر نادي كاشيما الياباني بياناً رسمياً، أعلن خلاله عن رحيل رينيه فايلر، بالإشارة إلى أن القرار جاء بعد مناقشة الوضع الحالي للنادي، وتوصلت إدارة النادي الياباني إلى فسخ عقد المدرب السويسري.

كما أعلن النادي الياباني عن الاستغناء عن الثنائي مورجيا وكريكلر، بعد انتهاء عقديهما مع الفريق.

وأشار البيان إلى أن إدارة النادي ستعقد جلسات مكثفة في الفترة المقبلة، من أجل مناقشة مصر خليفة رينيه فايلر من أجل التعاقد مع المدرب الأنسب، خاصة أن الموسم في الدوري الياباني ينطلق اليوم، بعدة مباريات قوية، لذلك يرغب النادي في حسم ذلك الملف بأقرب وقت.

يشار إلى أن رينيه فايلر استطاع أن ينهي الموسم المنقضي رفقة كاشيما الياباني، من المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الياباني، برصيد 40 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن صاحب اللقب يوكوهاما، واستطاع مدرب الأهلي أن يقتحم المربع الذهبي، من خلال الانتصار في 11 مباراة على مدار الموسم، والتعادل سبع مرات والخسارة ست مرات أخرى.