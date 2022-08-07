شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للتايكوندو ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد على لاعب منتخب التايكوندو فى التأهل إلى ربع نهائى منافسات بطولة العالم للشباب بعد التغلب على بطل تركيا بوزن فوق 78 كجم فى اللقاء الذى أقيم بينهما صباح اليوم.

وكان يوسف الشرقاوى قد حقق الميدالية البرونزية بمنافسات البطولة بعد الخسارة من بطل كوريا بنتيجة 2/1 في منافسات وزن تحت 78 كجم .

وتأهل أدهم أحمد لاعب منتخب التايكوندو إلى منافسات دور الـ16 بمنافسات بطولة العالم بعد تغلبه على منافسه الإسرائيلى بنتيحة 2 / 0 ، بمنافسات دور الـ32. ، كما تأهل محمود أحمد لمنافسات نفس الدور بعد الفوز على بطل تركيا بنتيجة 2 / 0.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أحمد خيرى، ومحمد هشام، وأدهم الأنوارى، ويوسف ياسر، ويحيى حسن، ويوسف الشرقاوى، ومعتز بالله عاصم، وأحمد هشام، ومحمود عادل، ومازن هشام، وعلى مستوى البنات تضم القائمة جنة جويلى، وملك سامى، وملك عبد العزيز، وملك ياسر، وليلى شريف، وسلمى إسلام، وحور عبد الكريم، ولجين فهمى، وزينب محمد وجنى خطاب.