شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة زعيم الثغر نظرا لضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي منح لاعبيه راحة سلبية اليوم في أعقاب التعادل مع فاركو سلبياً لحساب الجولة التاسعة والعشرين من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء الأمس تدريبات إستشفائية فيما سيؤدي باقي عناصر الفريق تدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية في إطار الجولة الثلاثين من عمر البطولة.

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود مدافعه عصام صبحى فى مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها السادسة والنصف مساء الخميس 11 أغسطس الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مباراة فاركو التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسكندرية بالجولة الـ 29 للمسابقة بسبب الإنذار الثالث.

ونال صبحي الإنذار الثالث خلال مشاركته فى لقاء مصر المقاصة الذى انتهى بانتصار الدراويش بهدف نظيف سجله أحمد مدبولي.