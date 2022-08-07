شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيد لاعبيه اليوم فى اتحاد السلة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مسئولى فريق كرة السلة بنادى الزمالك بقيد لاعبى الفريق، اليوم لدى اتحاد اللعبة، وفقا لجدول الأندية لتسجيل لاعبيها للموسم الجديد.

وأعلن اتحاد كرة السلة، موعد تسجيل لاعبى كل فريق بيوم محدد، مختلف عن الفريق الأخر، حيث قام الأهلى بتسجيل لاعبيه أمس، بينما تحدد اليوم لتسجيل لاعبى الزمالك، على أن يقوم الاتحاد السكندرى بتسجيل لاعبيه يوم 10 أغسطس، وسبورتنج يوم 9 أغسطس، أما سموحة فيسجل يوم 8 من نفس الشهر.

ويتكون فريق الزمالك من أدهم عصام، عبد الرحمن سعد، وليد عبد الجواد، مهاب ياسر، أحمد ياسر مودي، عمر هشام، إسلام سالم، أحمد عزب، معاذ أيمن، مصطفى مكاوي كيجو، خالد عبد الناصر، علي حجازي، سيف الدين قطز، فهمي زيدان.

في المقابل تعاقد الزمالك مع خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.

وعلى مستوى السيدات فنجح مجلس إدارة نادى الزمالك في إبرام عدة صفقات حيث تم التعاقد مع التوأم هالة على وهاجر على لاعبتا الأهلى السابقتين، وزينة البرقى لاعبة الجزيرة، وندى كونجا لاعبة سموحة، وآلاء سليمان من نادى الزهور ، بالإضافة إلى بريتنى ديكينز المحترفة الأمريكية في نادى مصر للتأمين سابقا، من ناحية أخرى نجحت الإدارة في تجديد التعاقد مع نيرة نافع لاعبة الفريق.