شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يذاكر سموحة من بوابة سيراميكا قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سموحة في الدوري العام وأخرها التعادل مع سيراميكا بهدف لمثله في مباراة الجولة 29، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر برباعية نظيفة.

واستعاد فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام بعد الفوز في الجولة الماضية على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 14 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 44 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

ويتبقى لفيوتشر 5 مباريات مثيرة في الموسم الجاري، ومن المقرر أن يلتقي سموحة في الجولة 30، وسيراميكا فى الجولة 31 يوم 18 أغسطس، ثم بيراميدز فى الجولة 32، ثم الجونة يوم 26 أغسطس في الجولة 33، وأخيراً مصر المقاصة في الجولة الأخيرة.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

واستعاد فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام