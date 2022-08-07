شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نهلة سامح بطلة الطموح الجديد فى صفوف فتيات الذهب بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طموح جديد يتجدد لدى نجمة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى الكابيتانو نهلة سامح، بعدما جددت لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم مقبلة لتزيد أرقامها فى دولاب البطولات. وتعد نهلة سامح من أبرز نجمات الكرة الطائرة فى القلعة الحمراء لما حققته على مدار تاريخها من بطولات وصل عددها إلى 48 بطولة.

وتوجت نهلة سامح بـ6 بطولات أفريقية، و5 بطولات عربية، ومازالت تعطى الكثير فى الملعب وتطمح لتحقيق المزيد.

كما تمتلك نهلة سامح مواصفات قيادية فى الملعب وخارجه، خاصة أنها قريبة جدا من جميع زميلاتها وتشارك الجهاز الفنى بقيادة حمدى الصافى العديد من القرارات وحل المشاكل فى الفريق.

وتمتلك أيضا نهلة سامح روح الحماس التى تتمتع بها فى أى بطولة تخوضها، حيث تمتلك خبرات قوية تجعلها تساهم فى إنهاء الأشواط لصالح فريقها أو منتخب بلادها.

ونجد أن نهلة سامح قائدة بمعنى الكلمة حيث دورها لا يختلف أيضا عن أى فرد للجهاز الفنى خاصة أنها تتمتع بعلاقة طيبة مع باقى زميلاتها تجعلهم يعتبروها خير مثال للقائد. ويرصد الخليج 365 لقطات لنجمة طائرة الأهلى نهلة سامح فى الصور التالية: