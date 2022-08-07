شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع فاركو فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل خسر الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف من الطلائع في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى ، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 45.

من جهته طالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى، وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة، ضمن خطة استعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الرابع في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد، بينما حقق فوزاً مع الأهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم على المقاصة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب وفاركو.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، استكمال ما تبقى من مباريات لفريق الكرة بالنادي في مسابقة الدوري الممتاز باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة أمثال بيرسى تاو وصلاح محسن وميكيسونى.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين في صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وصلاح محسن عن الأهلى في مباراة الاتحاد بسبب الإصابة فيما يعود كريم فؤاد وحمدى فتحى بعد انتهاء الإيقاف.

وفى المقابل، طالب عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه بضرورة تحقيق النقاط الثلاث لتحسين موقعهم في جدول الدوري في ظل إشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، ويستعيد زعيم الثغر خدمات الثنائى مورو ساليفو ومروان عطية فى مباراة الأهلى الليلة بينما يستمر غياب خالد الغندور عن صفوف الاتحاد.

واجتمع رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع عماد النحاس المدير الفني للفريق في جلسة خاصة لدعمه قبل مواجهة المارد الأحمر بعد الأحداث التي شهدتها المباراة الماضية، مؤكدا فيها على تمسكه بالعمدة وإيمانه بقدراته الفنية.

وطالب محمد مصيلحى اللاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى العام للابتعاد عن مناطق الخطر خصوصا أن المواجهات القادمة لن تكون سهلة وسيتمسك كل فريق فيها بحظوظه في الفوز.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى للمباراة المؤجلة للأهلى مع الاسماعيلى.