شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد السعودية.. موعد نهائي كأس العرب للشباب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني للشباب مواجهة قوية أمام نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس العرب للشباب التي تقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا هو اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز فى أبها، وتنطلق صافرة البداية فى السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

منتخب مصر قد تأهل لنهائي بطولة كأس العرب للشباب بعد الفوز أمام الجزائر بثلاثية مقابل هدف بنصف النهائي.

كما تأهل المنتخب السعودي للدور نفسه بعد فوزه الكاسح أمام منتخب فلسطين بخماسية دون رد.

ويسعى المنتخب المصري التتويج باللقب الأول في تاريخه، حيث تأهل لنهائي البطولة العربية للشباب للمرة الأولى.