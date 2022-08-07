شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات تفصل الزمالك عن التتويج بلقب الدورى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خمس مباريات تفصل نادي الزمالك عن الاحتفاظ بدرع مسابقة الدوري العام للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز الثمين والمثير الذى حققه الفارس الأبيض على بيراميدز ومن قبلها على فيوتشر وأخيراً على الجونة برباعية مقابل هدف.

ويتبقى لنادى الزمالك 5 مواجهات مهمة فى رحلة حسم الدوري وهى كالتالي:

ـ الزمالك والمقاصة في الجولة 30: 9 أغسطس

ـ الزمالك وفاركو في الجولة 31: 19 أغسطس

ـ الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ الزمالك والمصري في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ الزمالك وإيسترن كومباني في الجولة 34: 29 أغسطس

ويغيب عن الزمالك فى المباريات الخمسة القادمة بالدوري الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.