حوار.. حواش: أمتلك عروضًا بخلاف هامبورج.. وقوة السعودية في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قدّم المنتخب المصري للشباب مستويات لافتة للنظر بعد النتائج الأخيرة في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار كان المهاجم أحمد نادر حواش لاعب فريق إنبي، والذي استطاع أن يسجل هدفين بقميص "الفراعنة" في البطولة العربية.

وقبل مباراة السعودية في نهائي بطولة العرب تحت 20عامًا والمقرر لها مساء اليوم، أجرى "يلا كورة" حوارًا مع حواش للحديث معه عن فرص المنتخب المصري في الفوز باللقب، بجانب عرض هامبورج الألماني.

وإليكم تفاصيل الحوار كالتالي:

- كيف ترى فرص المنتخب المصري في مباراة السعودية؟

مباراة قوية بالطبع، لكن إن شاء الله مستعدين لهذه المباراة بقوة.

- من وجهة نظرك.. ما أهم مزايا المنتخب السعودي ونقطة قوتهم؟

الهجوم.

- هل تعتقد أن إقامة النهائي على ملعب السعودية بمثابة حافز لكم؟

نعم، إن شاء الله هذه النقطة ستكون بمثابة حافز لنا لتحقيق الفوز.

- تردد في الفترة الماضية اهتمام نادي هامبورج الألماني بك.. تعليقك؟

صحيح تلقيت عرضًا من هامبورج لخوض فترة معايشة مع الفريق الأول.

- وهل عرض هامبورج الوحيد لك؟

لديّ أيضًا عروضًا محلية.

- هل من ضمن العروض المحلية الأهلي والزمالك؟

نعم، لكن استمراري مع إنبي بقرار من النادي.

- مّن تحدث معك حول عرض هامبورج؟

النادي الألماني تحدث معي.

- هل تعتقد أن نادي إنبي سيسمح لك بالرحيل إلى هامبورج؟

إن شاء الله النادي يوافق وأخضع للمعايشة.

- وما هو تفاصيل العرض الألماني من هامبورج؟

نادي إنبي يعرف كافة تفاصيل العرض، لكن في البداية عليّ أن أخضع لفترة معايشة.

- في النهاية.. هل تحدث معك جورفان فييرا للانضمام للفريق الأول؟

نعم، كان هناك تواصل مع المدرب من أجل الانضمام للفريق الأول.