بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الأهلي ضيفًا على سيد البلد.. نهائي شباب العرب بين مصر والسعودية.. و3 مباريات بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الأحد، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في مختلف البطولات، في مقدمتها مباراة الاتحاد السكندري الذي يستضيف الأهلي، وأيضًا مباراة نهائي كأس العرب بين منتخب مصر ونظيره السعودي، كما أننا على موعد مع 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

الاتحاد السكندري - الأهلي (الجولة 29 - ملعب برج العرب).. في التاسعة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا

المنتخب السعودي - المنتخب المصري (النهائي - ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز).. في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، تذاع عبر قنوات السعودية الرياضية الأولى، والعراقية الرياضية.

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

ليستر سيتي - برينتفورد (كينج باور).. في تمام الثالثة عصرًا، عبر بي إن سبورتس بريميم 2.

مانشستر يونايتد - برايتون (أولد ترافورد).. في تمام الثالثة عصرًا، عبر بي إن سبورتس بريميم 1.

وست هام - مانشستر سيتي (لندن أولمبيك).. في الخامسة والنصف، عبر بي إن سبوبرتس بريميم 1.

الدوري الفرنسي

تقام العديد من المباريات اليوم في الدوري الفرنسي، وتعتبر مباراة آنجيه ونانت (المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب منتخب مصر والزمالك السابق) هي المباراة الأهم اليوم، والتي تقام في تمام الثالثة عصرًا، عبر بي إن سبورتس 1.