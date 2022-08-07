فايلر مدرب الأهلي الأسبق يرحل عن تدريب كاشيما أنتلرز

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن كاشيما أنتلرز الياباني فسخ عقده مع السويسري رينيه فايلر بالتراضى وذلك عقب هزيمة الفريق من سانفريس هيروشيما أمس السبت.

وقال كاشيما أنتلرز في بيان مقتضب نشره صباح اليوم الأحد: "بعد مناقشات مع المدرب السويسري، تم التوصل إلى صيغة لفك الارتباط وفسخ التعاقد".

وخسر كاشيما أنتلرز من سانفريس هيروشيما 0-2 في الأسبوع الـ 24 من الدوري الياباني، ليتوقف رصيده عن 40 نقطة ويهبط لأول مرة إلى المركز الرابع هذا الموسم.

وفشل كاشيما في الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري، حيث تعادل 3 مرات وخسر مرتين، فضلاً عن خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين اليابانية بالهزيمة من ناجويا جرامبوس.

وتولى فايلر تدريب نادي كاشيما خلال شهر ديسمبر الماضي بعد فترة توقف عن التدريب امتدت لأكثر من عام، حيث رحل إلى بطل اليابان بعد تدريب الأهلي.