ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022.

وتتجه الأنظار صوب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مساء اليوم، لمتابعة المباراة الختامية للنسخة الثامنة من البطولة.

المنتخب المصري فاز على الجزائر 3-1، بينما تخطى منتخب السعودية عقبة نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-0 الأسبوع الماضي، في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب هو الأحد الموافق 7 أغسطس/ آب 2022.



وتنطلق المباراة الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت مكة المكرمة، 8.30 بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباراة السعودية ومصر على قناة "الرياضية السعودية 1" و"الرياضية العراقية" والقناة الرابعة العراقية، وقناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

تتجه الأنظار صوب مدينة أبها السعودية يوم الأحد المقبل، لمتابعة منافسات ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما.



وتقام النسخة الثامنة من البطولة في ضيافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو/تموز الحالي وحتى 6 أغسطس/آب المقبل.

بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي، يترقب عشاق كرة القدم العربية 4 مباريات نارية في المرحلة المقبلة من البطولة.



المنتخب السعودي سيلاقي اليمن، بينما يلعب الأردن أمام فلسطين، والفائزان من المباراتين يلتقيان في الدور نصف النهائي.



الناحية الأخرى تشهد مباراتان من العيار الثقيل، حيث يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي، بينما يصطدم منتخبا الجزائر وتونس وجها لوجه.

ومن المؤكد أن تشهد المباراة النهائية حضور طرف من عرب إفريقيا أمام نظيره من قارة آسيا، على غرار نسخة العام الماضي.

النسخة السابعة التي أقيمت في مصر، شهدت وصول منتخبي الجزائر والسعودية للمباراة النهائية، قبل أن يفوز "الأخضر" ويتوج باللقب.

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي تقام في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.

واختتمت منافسات دور المجموعات مساء يوم الخميس، واكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بوصول منتخبي المغرب وفلسطين عن المجموعة السادسة.



ويشهد الدور ربع النهائي مباريات قوية ومرتقبة، أبرزها بين مصر والمغرب، والجزائر أمام تونس.

◄من خلال هذا التقرير، مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة العربية للشباب 2022، التي تقام على مدار يوم الأحد.

ينطلق الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للشباب بالمباراة التي تجمع بين منتخبي الأردن وفلسطين.



موعد مباراة الأردن وفلسطين في البطولة العربية للشباب هو 3.00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وفلسطين هي السعودية الرياضية وSSC والكأس القطرية ودبي الرياضية وأون تايم سبورتس ونايل سبورت المصريتين، بخلاف الرياضية العراقية.

موعد مباراة السعودية واليمن في البطولة العربية للشباب هو الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن هي السعودية الرياضية وSSC والكأس القطرية ودبي الرياضية وأون تايم سبورتس ونايل سبورت المصريتين، بخلاف الرياضية العراقية.

موعد مباراة مصر والمغرب في البطولة العربية للشباب هو السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب هي السعودية الرياضية وSSC والكأس القطرية ودبي الرياضية وأون تايم سبورتس ونايل سبورت المصريتين، بخلاف الرياضية العراقية.

موعد مباراة الجزائر وتونس في البطولة العربية للشباب هو التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس هي السعودية الرياضية وSSC والكأس القطرية ودبي الرياضية وأون تايم سبورتس ونايل سبورت المصريتين، بخلاف الرياضية العراقية.