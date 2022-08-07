شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير ناد ألماني تدشن حملة لجمع التبرعات، من أجل المساعدة للتعاقد مع رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت جماهير ناد ألماني عملاق حملة لجمع التبرعات، من أجل مساعدة النادي على التحرك للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت عدة تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي، لرغبته في الانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

جماهير ناد ألماني تدشن حملة لجمع التبرعات، من أجل المساعدة للتعاقد مع رونالدو



وقالت قناة "Sport1" التليفزيونية الألمانية إن عددا من مشجعي نادي بروسيا دورتموند، وصيف النسخة الماضية من الدوري الألماني وأحد المشاركين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أطلقوا حملة عبر الإنترنت لجمع التبرعات من أجل ضم رونالدو.

وتأتي هذه المبادرة بشكل تطوعي من قبل جماهير دورتموند، لكنها لا تتزامن مع وجود اهتمام رسمي من قبل النادي بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ37 عاما.

ويستهدف القائمون على هذه المبادرة جمع 40 مليون يورو، يعتقدون أنها ستكون مبلغا كافيا لإقناع يونايتد بالتخلي عن خدمات كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في صيف 2023 (نهاية الموسم الحالي).

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في 1 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن دورتموند يبحث حاليا عن مهاجم بعد الكشف إصابة الإيفواري سيباستيان هيلير، الذي انضم للنادي في الميركاتو الحالي، بسرطان الخصية، مما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن رحيل رونالدو عن قلعة "أولد ترافورد" لن يكون سهلا، في ظل تمسك يونايتد باستمراره، فضلا عن رفض عدة أندية أوروبية فكرة التعاقد معه، أبرزها باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ، لعدة أسباب على رأسها راتبه الكبير.



وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد رسالة مقتضبة قبل ساعات على انطلاق مشوار فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره برايتون، مساء الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى من البريميرليج.



وكان كريستيانو رونالدو تغيب عن معسكرات مانشستر يونايتد التحضيرية في بانكوك عاصمة تايلاند، وأستراليا، بسبب ما وصفه بالأسباب العائلية، وذلك بالتزامن مع انتشار تقارير حول رغبته في ترك الفريق لغيابه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

لكن الدون عاد للتدريبات في الأسبوع الماضي، وشارك في ودية رايو فاليكانو، غير أنه ترك ملعب فريقه "أولد ترافورد" عقب استبداله في نهاية الشوط الأول، وهو ما أثار غضب تين هاج، الذي لم يحسم أمر مشاركة اللاعب في موقعة برايتون.



لكن رونالدو حسم الأمر، ونشر عبر خاصية "الإستوري" على موقع "إنستجرام" صورة له بقميص مانشستر يونايتد، وكتب "مستعد"، في إشارة واضحة إلى مشاركته في المباراة.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.

استطاع المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، حفر اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة منذ انتقاله للريدز عام 2017.

وخلال فترة وجيزة، استطاع صلاح أن يثبت أحقيته بالتواجد بين نخبة لاعبي البريميرليج على مدار التاريخ، لا سيما بعد نجاحه في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي 3 مرات.



وتُمنح الجائزة لهداف الدوري الإنجليزي مع نهاية كل موسم، ليصبح المهاجم المصري على بُعد تتويج آخر من الرقم القياسي للفرنسي تييري هنري، المتوج بها 4 مرات.

لكن صاحب الـ30 عاما لم يستطع إقناع بعض الجماهير حتى الآن بكونه أحد أفضل 5 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، رغم إنجازاته الفردية المستمرة.



وقامت إحدى شركات المراهنات الشهيرة بالتعاون مع "YouGov"، وهي شركة بريطانية لتحليل البيانات عبر الإنترنت، باستفتاء حول اللاعب الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي.

لكن الاستفتاء لم يشارك به سوى ما يزيد بقليل عن 1000 مشجع، وذلك بمناسبة انطلاق الموسم الـ30 للبريميرليج.

وصبت أغلب الترشيحات في صالح الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال، الذي تفوق على كافة الأساطير الذين مروا على ملاعب البريميرليج.

ونجح هنري في تسجيل 175 هدفا خلال 258 مباراة على مدار مسيرته بالبريميرليج، الذي حاز على لقبه مرتين مع المدفعجية.

وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد، في المركز الثاني، حيث تفوق على كافة اللاعبين في تصويت فئة تتراوح أعمارها بين 45 و54 عاما.

وسجل رونالدو 102 هدفا خلال 226 مباراة بالدوري الإنجليزي، الذي توج بلقبه 3 مرات متتالية في حقبته الأولى مع الشياطين الحمر.

واحتل الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، ألان شيرار، المركز الثالث في التصويت، متقدما على الثنائي إيريك كانتونا وستيفن جيرارد.

وتمكن شيرار -مهاجم بلاكبيرن ونيوكاسل الأسبق- من تسجيل 260 هدفا على مدار مسيرته بالبريميرليج، توج بها هدافا تاريخيا للمسابقة.

ألان شيرار

ولم يتواجد محمد صلاح في قائمة الـ5 الأوائل، بل احتل المركز السابع، ليصبح ضمن 3 لاعبين فقط مازالوا نشطين في الملاعب، بين قائمة أفضل 20 لاغبا في تاريخ المسابقة.

ولا تضم القائمة التاريخية أي من اللاعبين الحاليين، سوى الثلاثي رونالدو، صلاح وكيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي.