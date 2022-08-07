شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه السعودية اليوم فى نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 نظيره السعودي، في السادسة والنصف مساء اليوم، فى نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية.

وأكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن التأهل لنهائي كأس العرب هو أمرطبيعي ومعتاد للكرة المصرية. وقال محمود جابر في مؤتمر صحفي أمس، قبل خوض نهائي كأس العرب أمام السعودية، إن التأهل للنهائي هو للمنتخبين دون شك.

وأضاف جابر، "بلوغ هذه المرحلة أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة للكرة المصرية، وسنعمل من أجل الظهور بصورة متميزة في هذا النهائي المرتقب".

وتابع، "كل المباريات تحتاج لقدر من التوفيق بجانب عوامل أخرى مثل التركيز والاجتهاد والإعداد لها بشكل جيد داخل وخارج الملعب، ونحن سنعمل على ذلك وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والتتويج باللقب".

وأوضح أن "الجمهور هو روح كرة القدم، والجماهير المصرية تعشق هذه الرياضة كثيراً وهي عنصر داعم لنا بشكل دائم، اليوم ننتظر استمرارية حضور ودعم المشجعين داخل الملعب، وإن شاء الله نحتفل سوياً باللقب العربي، الذي نطمح له منذ عدة سنوات".

ويلتقي اليوم منتخب الشباب مع نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس العرب التي تقام بالمملكة العربية السعودية .